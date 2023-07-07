Минувшая ночь в Москве была рекордно жаркой

Рекордно высокая температура для 7 июля была зарегистрирована минувшей ночью в Москве. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью в Москве был обновлён суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Ещё никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой тёплой! Напомню, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +21,8°, что на 0,7° теплее прежнего достижения, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году», – уточнил он.

Сегодня в течение дня в столице будет облачно, местами ожидаются кратковременные дожди. Синоптики не исключают град.

Столбик термометра поднимется в Москве до 27-29 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 25-30 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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