Суд в Москве отправил под арест рэпера Пашу Техника за демонстрацию нацистской символики

Тверской районный суд Москвы отправил под административный арест рэп-исполнителя Павла Ивлева, известного, как Паша Техник, за демонстрацию нацистской символики. Об этом сегодня сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы П.Н. Ивлев признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Павел Ивлев, известный как Паша Техник, демонстрировал в своем телеграм-канале нацистскую символику. Музыканту назначен административный арест на 13 суток», – говорится в сообщении.

Поводом к составлению админпротокола стали видеоролики, размещенные в телеграм-канале рэпером, где были видны его татуировки – птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

Ивлев накануне сам явился в полицию по повестке. В это время его жена Карина Мельничук опубликовала в своих соцсетях «пророческий» текст.

«Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», – написала она.

Ранее Ивлев уже дважды отбывал наказание за хранение наркотиков и за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Москва, Андрей Дорофеев

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