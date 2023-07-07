Военпит вернулся на 10 лет назад: кто будет кормить армию

С 1 июля Минобороны России, по распоряжению Сергея Шойгу, выбрало себе нового подрядчика для организации питания военнослужащих. Выбор пал на RBE Group самарского миллиардера Андрея Шокина. В 2011-2013 годах его компания уже занималась поставками питания в армию, но после серии проверок, выявивших грубые нарушения, контракты со структурами бизнесмена были разорваны. С 2014 года RBE Group занимается поставками замороженной еды для вагонов-ресторанов РЖД и, судя по инцидентам с отравлениями пассажиров, качество услуг предприятия оставляет желать лучшего.

Свой бизнес Андрей Шокин начинал на строительном рынке Самары, в чем ему, судя по сообщениям прессы, способствовал тесть Александр Ефремов, с 1996 по 2006 годы занимавший должность прокурора Самарской области. В этот период под контроль Шокина переходили фирмы конкурентов, городские объекты. Жалобы в прокуратуру предсказуемо никакого эффекта не давали.

После того, как у Генпрокуратуры возникли серьезные вопросы к Ефремову, он поспешил написать заявление на увольнение по собственному желанию. После чего у Шокина начались проблемы в бизнесе, и он поспешно вывел остатки своих активов сначала в Астрахань, а затем в Москву. Уже находясь в столице, бизнесмен начал перестраивать свой бизнес со строительного на сферу услуг.

Переезд Шокина в Москву совпал с началом одной из наиболее проблемных реформ Минобороны, инициированной экс-министром Анатолием Сердюковым. В 2010 году была уничтожена проработавшая почти век советская система армейского питания, оно было полностью отдано на аутсорсинг частным подрядчикам, им же достались прачечные услуги. Уже в 2011 году RBE Group заняла 51% нового рынка. Спустя год доля увеличилась и составляла более 80%.

Однако экспансия компании Шокина сопровождалась многочисленными жалобами солдат на новую еду. Последовала серия проверок, выявившая многочисленные нарушения, о чем заявил лично глава «Военторга» Владимир Павлов. По результатам проверки контракты с RBE Group продлевать не стали. Тогда же сообщалось о проверке по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как выяснилось, поставщик задолжал только субподрядчикам 150 миллионов рублей, таже были заморожены выплаты зарплат сотрудникам и различные отчисления в пользу государства. Но позже расследование, судя по всему, закрыли.

С 2014 года RBE Group стала главным подрядчиком РЖД. Ее структуры поставляют не только замороженное питание, но и оказывают прачечные услуги, а также обеспечивают поезда интернетом. Здесь тоже не обошлось без громких инцидентов. Наиболее известным стал случай в августе 2022 года. Тогда в поезде «Мурманск-Адлер» по вине поставщика отравилось более 90 детей, ехавших на отдых. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кроме того, в феврале 2022 года Генпрокуратура возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении одной из структур RBE Group. Как оказалось, она предоставляла пассажирам «Сапсанов» интернет по вдвое завышенной цене. Ущерб оценили в 800 миллионов рублей.

И вот с 1 июля 2023 года RBE Group возвращается в армию. Собственных мощностей у компании на обслуживание 2 миллионов военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны нет. По оценке специалистов, это означает использование многочисленных подрядчиков и посредников, что грозит откатом военпита на 10 лет назад. Показательно, что контракты со стороны военных будет контролировать все тот же Владимир Павлов, директор «Военторга», который в 2013 году выгонял RBE Group из армии.

Москва, Екатерина Попова

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