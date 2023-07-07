«Ложь и манипуляция»: в МИД РФ назвали фейком заявления Вашингтона о закулисных переговорах Лаврова по Украине

Вашингтон пытается представить международному сообществу одну из апрельских дискуссий главы МИД РФ Сергея Лаврова с политологами в кулуарах Организации объединенных наций (ООН) как переговоры по Украине с бывшими американскими чиновниками. Как сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это фейк, ложь и манипуляция – попытка администрации президента США Джо Байдена выдать желаемое за действительное.

«Несмотря на наше опровержение, уже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби (т.е. сам Белый дом) подтверждает CBS, что «группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой», – пояснила Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что за якобы «встречу» американская сторона пытается выдать «одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий». «Возможно, речь идет о встрече (Лаврова) с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают. С таким же успехом за «секретные переговоры» можно выдать встречу Сергея Лаврова с членами СВОП (Совет по внешней и оборонной политике) или представителями американских еврейских организаций, Деловым советом при МИД России или беседу с главными редакторами», – подчеркнула она.

«Никаких «секретных переговоров» с американскими «чиновниками» у министра иностранных дел России в апреле не было. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция», – констатировала Захарова.

По ее оценке, вбросы о «секретных переговорах с чиновниками» и «дискуссиях о мирном плане» – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов».

Москва, Мария Соколова

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