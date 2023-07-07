МАГАТЭ: Дополнительная проверка не выявила мин на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели объекты Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.

«Пока не обнаружили каких-либо видимых признаков мин или взрывчатых веществ», – приводятся слова Гросси в пресс-релизе. По словам главы МАГАТЭ, эксперты получили дополнительный доступ на площадку ЗАЭС, осмотрели «более широкий участок периметра большого пруда-охладителя», изолирующие ворота, которые отделяют пруд от того, что осталось от Каховского водохранилища. Специалисты также проверили затвор выпускного канала Запорожской теплоэлектростанции.

Гросси сообщил, что эксперты планируют также осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции.

Эксперты МАГАТЭ регулярно обследуют отдельные объекты ЗАЭС и прилегающую территорию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в якобы подготовке теракта на ЗАЭС, не предъявив каких-либо доказательств. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление бредом. В Москве опасаются, что такие обвинения Зеленского могут означать подготовку Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Москва, Мария Соколова

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