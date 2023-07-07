Генпрокуратура признала Human Rights House Foundation нежелательной в России организацией

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации Human Rights House Foundation и ряда структур, входящих в ее сеть. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, «Фонд Дом Прав Человека»), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов Прав Человека (иностранные неправительственные организации)», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

К списку организаций, деятельность которых нежелательна в РФ, отнесены: The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова»), Литовская Республика; Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов»), Украина; Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси»), Грузия; Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), Украина; Human Rights House Yerevan («Дом прав человека Ереван»), Республика Армения.

В ведомстве отметили, что фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая организация, но при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз и министерства иностранных дел Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.

«Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем. С начала специальной военной операции организации занимаются дискредитацией внешней политики Российской Федерации и Вооруженных Сил России», – отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене.

Москва, Андрей Дорофеев

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