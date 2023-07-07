Дожди, грозы и град: выходные в московском регионе будут мокрыми

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и град в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные. Как сообщил Гидрометцентр России, погоду в столичном регионе будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов, добравшихся до Скандинавии. Это сделает температурный фон комфортней, чем в середине недели, но погода будет неустойчивой.

В субботу, 8 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза, град. Температура ночью в Москве 17...19°, по области 14...19°. В дневное время воздух в столице прогреется до 22...24°, в Подмосковье – до 22...27°. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

В воскресенье, 9 июля, на востоке области вероятен кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 14…16°, по области 11...16°. Днем в столице 23…25°, в Подмосковье 20...25°. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с.

В начале следующей недели дождливая погода сохранится. В понедельник, 10 июля, температура воздуха днем ожидается до 24°, во вторник, 11 июля, – до 22°.

Москва, Андрей Дорофеев

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