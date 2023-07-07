Генпрокурор поручил следить за ценами на авиаперевозки и за наличием билетов на поезда

В связи с началом активного туристического сезона Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным следить за ценами на авиаперевозки и за наличием билетов на поезда. Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В целях обеспечения прав пассажиров потребовано осуществлять анализ задержек авиарейсов, мониторинг стоимости воздушной перевозки, наличия билетов в железнодорожном сообщении, а также добиваться мерами реагирования оперативного устранения фактов несоблюдения требований законодательства и восстановления нарушенных прав граждан, интересов общества и государства», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Под контроль также взяты вопросы обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов как на территории страны, так и за ее пределами. Прокуроры ориентированы на осуществление мониторинга состояния законности в области туризма, туристской деятельности и перевозок.

«При проведении мероприятий им поручено особое внимание уделять обеспечению личной безопасности граждан, в том числе при эксплуатации автомобильного транспорта, особенно при перевозках организованных групп детей, возможности беспрепятственного получения пострадавшими неотложной медицинской помощи, соблюдению потребительских и иных прав», – отметили в Генпрокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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