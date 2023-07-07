Запад скупает оружие для Украины по всему миру – МИД РФ

Запад оказывает давление на государства по всему миру, в том числе союзников и партнеров Москвы, чтобы выкупить вооружение советского, российского и западного происхождения, а также боеприпасов к ним для поставок киевскому режиму. Как говорится в заявлении официального представителя МИД РФ, поставки российского оружия Украине через «третьи или четвёртые руки» самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Россией.

«Знаем, что давлению подвергаются практически все страны мира, которые взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с РФ в сфере военно-технического сотрудничества, а также те, которые являются обладателями устаревших или находящихся в непригодном для эксплуатации или разукомплектованном состоянии западных систем вооружения и боеприпасов с заканчивающимися или уже истекшими сроками хранения. Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счёт со стороны «коллективного Запада», – отметила Захарова.

В этой ситуации МИД РФ призывает союзников, партнёров и единомышленников России «продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы, заверения и обещания на предмет компенсаций, дивидендов, разного рода послаблений и преференций».

«Соответствующие поставки через подставные фирмы, «третьи или четвёртые руки», под предлогом лизинга, «временного хранения», с удалённой и фиктивной маркировкой или с применением иных изощрённых уловок при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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