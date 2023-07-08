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Суббота, 8 июля 2023, 18:30 мск

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Жест отчаяния и бессилия: МИД России сделал заявление о поставках кассетных боеприпасов Киеву

Передача кассетных боеприпасов США киевскому режиму является жестом отчаяния и свидетельством бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления». Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, это очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены.

«Решение администрации Дж.Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов – еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до «последнего украинца». Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», – пояснила Захарова.

По ее словам, опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. «Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», – констатировала официальный представитель МИД России.

«Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально «поднять ставки» в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия. Международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать», – подчеркнула Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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