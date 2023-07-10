Безответственно: Китай прокомментировал передачу кассетных боеприпасов киевскому режиму

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала безответственной передачу кассетных боеприпасов США Украине, что может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта.

«Китай заметил, что соответствующее решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», – цитирует ТАСС заявление представителя МИД КНР.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин всегда считает, что диалог и переговоры являются единственным возможным выходом из украинского кризиса. «Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь во избежание обострения противоречий и эскалации украинского кризиса», – подчеркнула спикер китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон принял решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. По его словам, Киев предоставил письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил планы поставок вооружений на Украину. «В новый пакет помощи на $800 млн. войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы, 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Новый пакет оценивается в $800 млн. Киев пообещал не применять кассетные боеприпасы в районах с гражданским населением», – пояснил он.

Пекин, Светлана Антонова

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