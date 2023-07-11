Глава ВТБ рассказал Путину о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе на Западе

Активное применение Западом антироссийских санкций привело к разрушению системы мировой торговли и крупнейшему с 2008 года банковскому кризису в США, который распространяется на Европу. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединённых Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чём мы говорили, что санкции обоюдоострые. Поэтому те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем», – цитирует Костина пресс-служба Кремля.

Глава ВТБ отметил, что российский банковский сектор чувствует себя надёжно. «Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определённые убытки в прошлом году за счёт того, что у нас просто забрали собственность», – добавил он.

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов», – сказал в ответ глава государства.

Москва, Андрей Дорофеев

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