Пассажир из Дубая «забыл» задекларировать часы за 19 млн рублей

В аэропорту «Внуково» задержан пассажир, который не задекларировал часы стоимостью почти два десятка миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Внуковской таможни.

«Внуковские таможенники обнаружили в рюкзаке пассажира, прибывшего из Дубая, наручные часы класса люкс стоимостью 19 млн рублей. Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic. Таким образом он пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере 5,5 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенная экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло – из сапфира.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении головных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на семь лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»