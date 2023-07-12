Дочь экс-губернатора Пензенской области найдена мертвой в Москве

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталья была найдена накануне мертвой в квартире, расположенной в Трехгорном переулке в Москве. Женщине было 45 лет.

«Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России», – рассказал источник «Известий».

Как сообщает телеграм-канал Mash, оперслужбы вызвала консьержка. Она рассказала, что накануне Бочкаревой было плохо, а затем женщина перестала отвечать на звонки в дверь. Когда жильё вскрыли, обнаружили труп без признаков насилия.

Причины смерти выясняются.

Бочкарева владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях, а в 2021 году привлекла внимание СМИ, когда отдала гадалке-мошеннице 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры.

Василий Бочкарев занимал пост губернатор Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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