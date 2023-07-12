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Среда, 12 июля 2023, 14:13 мск

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Глава МИД Украины назвал ориентировочные сроки поставок F-16

Фото: lockheedmartin.com

Первые истребители F-16 должны появиться на Украине до конца первого квартала следующего года, то есть – до конца марта 2024 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью западным СМИ.

«Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком», – сказал глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что график может сдвинуться из-за необходимости создания необходимой инфраструктуры и технических работников.

Ранее представители ЕС и государств НАТО заявляли, что уже начали подготовку украинских пилотов для F-16.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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