Нарышкин обсуждал по телефону с главой ЦРУ, «что делать с Украиной»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, контакт состоялся в конце июня.

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», – цитирует Нарышкина ТАСС.

По словам директора СВР, беседа длилась «около часа».

Нарышкин также отметил, что возможность личной встречи с Бернсом сохраняется.

«О встрече (в ходе телефонного разговора в конце июня) не договаривались, но такая возможность существует: и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется», – сказал он.

Москва, Андрей Дорофеев

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