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Среда, 12 июля 2023, 14:13 мск

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В Кремле считают планы G7 по гарантиям безопасности Украине посягательством на безопасность РФ

Предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине будет являться посягательством на безопасность России и чревато весьма негативными последствиями уже в краткосрочной перспективе. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем это (планы по предоставлению Украине гарантий безопасности) чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие-бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность РФ. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями», – цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, в Москве слышат «некоторые голоса политиков в этих странах, которые отдают себе отчет в этом».

«Надеемся, что эти голоса как-то будут услышаны и будет проявлена мудрость. Потому что иначе, принимая подобные решения, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы. И, конечно же, они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего мы будем дальше исходить», – сказал Песков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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