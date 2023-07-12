Антироссийская заряженность: посол РФ в США оценил первые итоги саммита НАТО

США готовы идти по краю пропасти и тянут туда своих сателлитов ради сохранения лидерства на международной арене. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя проходящий в Вильнюсе саммит НАТО. По его оценке, заявления участников Альянса подтвердили антироссийскую заряженность НАТО.

«Россия без преувеличения определена в качестве главной угрозы Североатлантическому союзу. На борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока. На развязанной Вашингтоном «гибридной войне» зарабатывают военные промышленники, а простые граждане западных стран за это расплачиваются. Судьба украинцев, бросаемых американскими и натовскими кураторами «на убой», здесь мало кого заботит», – отметил Антонов.

Дипломат обратил внимание на откровенную фальсификацию фактов для обоснования агрессии в отношении России. «Наши недруги бездоказательно пытаются возложить на нас ответственность за кризис архитектуры евробезопасности. Вновь делают вид, что не знают об обещании, которое было дано [президенту СССР Михаилу] Горбачеву экс-госсекретарем [США Джеймсом] Бейкером о нерасширении НАТО на восток. После распада СССР Вашингтон и его европейские сателлиты целенаправленно приближали военную инфраструктуру к нашим границам, создавая неприемлемые угрозы безопасности Российской Федерации», – констатировал он.

«В Североатлантическом блоке до сих пор твердят о «неспровоцированном российском вторжении», в то время как [генсек НАТО Йенс] Столтенберг признал, что альянс готовил Украину к конфликту с 2014 года. Натовцам хватает наглости говорить об «оборонительном характере» альянса и отсутствии стремления к конфронтации с нами», – подчеркнул дипломат.

Антонов полагает, что все действия США в отношении Украины и своих союзников по НАТО направлены на сохранение своего глобального лидерства. «Соединенные Штаты готовы идти по краю пропасти ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, строящегося на том, чтобы держать в колониальной узде другие страны и выкачивать их богатства. Тянут в пропасть конфликта своих союзников. При этом на заклание предпочитают отправлять украинцев», – заявил он.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены», – заключил Антонов.

Москва, Мария Соколова

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