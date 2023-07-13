В «Домодедово» международные рейсы перевели в новый сегмент пассажирского терминала

В аэропорту «Домодедово» международные рейсы переведены в новый сегмент пассажирского терминала – Т2. Об этом сообщила сегодня пресс-служба аэровокзала.

«Для вылетающих пассажиров, пребывающих в аэропорт, предлагаем воспользоваться 0 (нулевой) входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле предназначен нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4», – говорится в сообщении.

Сегмент Т2 был открыт 11 июля, увеличив площадь пассажирского терминала до почти 500 тысяч квадратных метров. Благодаря этому «Домодедово» стал крупнейшим в Восточной Европе терминалом в архитектурной концепции «под одной крышей», которая позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропортового комплекса. Совокупная пропускная способность аэропорта превысит 60 миллионов пассажиров в год.

Объем инвестиций в строительство Т2 составил более 42 миллиардов рублей. Площадь комплекса составляет около 240 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположена зона регистрации, а на втором этаже размещен пункт пропуска (таможенный и пограничный контроль). В настоящий момент идет обустройство смотровой площадки с видом на взлетно-посадочную полосу.

Москва, Андрей Дорофеев

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