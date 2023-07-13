Антикризисный PR в условиях глобальных потрясений: в России разработан уникальный образовательный курс

На днях стартовал первый проект в лицензированной онлайн-школе JM Academy на тему «Антикризисный PR в условиях глобальных потрясений».

Принцип JM Academy «Практики для практиков» предполагает не просто курсы для повышения квалификации PR специалистов всех сфер деятельности, это оперативный, емкий и быстрый обмен информации между практиками. По словам Юлии Моховой, соучредителя JM Academy, генерального директора JM Communications, идея курсов – запустить трендовый, максимально полезный, применяемый на практике набор инструментария для специалистов в сфере PR и коммуникаций.

Шесть лет подряд Юлия Мохова была организатором региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник – Приволжье», являлась федеральным оператором конкурса студенческих команд «Лучник Future», преподавала в нескольких вузах Москвы и Нижнего Новгорода.

«Работа с начинающими специалистами по коммуникациям вдохновляет и безусловно, приносит свои результаты, – говорит Юлия Мохова. – Однако накопленный опыт, интересные знакомства, преподавательский навык должны были перерасти во что-то большее, чем курсы для студентов. Так и случилось: однажды я поняла, что хочу и могу познакомить практикующих коммуникаторов, профессионалов, предпринимателей, с потрясающими спикерами, с которых я встретила за 20-летнюю коммуникационную практику».

Первый курс посвящен одной из самой актуальных тем современных реалий для PR– спасение и защита деловой репутации как крупных корпораций, так и небольшого бизнеса.

Автор курса «Антикризисный PR условиях глобальных потрясений» Елена Архангельская, журналист с опытом работы в проектах с разной многозадачностью со своей стороны отмечает: «Огромный опыт и постоянная практика в условиях, мало приближенных к идеальным, дают мне право сказать, что я не смогу передать свой опыт кому бы то ни было. Но! Я могу и показываю, как и куда идти в поисках своих решений сложных задач в профессиональной сфере. Одним из секретов Полишинеля нашей специальности – формирование насмотренности, которая помогает поддерживать и развивать собственную креативность. Задача курса в том и состоит – показать, как расширять и поднимать у слушателей потолок компетенции в нон-стоп режиме. На курсе я создаю навык, образно говоря, крутить головой на все 360 градусов. Что означает всегда быть в курсе всех трендов, понимать, как их эксплуатировать, а самое главное – создавать современные тренды самому».

Подробнее о курсе можно узнать на сайте jm-academy.ru.

Москва, Светлана Антонова

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