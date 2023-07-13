Экс-президент Украины разражен итогами саммита НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг острой критике итоги саммита НАТО, на котором Киев не пригласили в альянс. На эту тему он высказался в ходе сегодняшнего заседания Верховной рады, сообщают украинские СМИ.

«Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины», – заявил Порошенко.

Он сравнил это событие с вильнюсским саммитом ЕС 2013 года. Тогда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего в Киеве начался майдан, завершившийся госпереворотом.

Порошенко заявил, что Украина заслужила приглашение в альянс, потому что ВСУ «защищают восточный фланг НАТО».

«К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление «семерки» напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти», – заявил экс-президент.

Киев, Андрей Дорофеев

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