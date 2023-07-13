российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июля 2023, 17:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Экс-президент Украины разражен итогами саммита НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг острой критике итоги саммита НАТО, на котором Киев не пригласили в альянс. На эту тему он высказался в ходе сегодняшнего заседания Верховной рады, сообщают украинские СМИ.

«Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины», – заявил Порошенко.

Он сравнил это событие с вильнюсским саммитом ЕС 2013 года. Тогда Украина не подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего в Киеве начался майдан, завершившийся госпереворотом.

Порошенко заявил, что Украина заслужила приглашение в альянс, потому что ВСУ «защищают восточный фланг НАТО».

«К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление «семерки» напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти», – заявил экс-президент.

Киев, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские военные отбили более 20 атак ВСУ, уничтожив более 850 боевиков и наемников / Почти половина украинских беженцев в Германии не хотят возвращаться на родину / Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster / В Кремле считают планы G7 по гарантиям безопасности Украине посягательством на безопасность РФ / Нарышкин обсуждал по телефону с главой ЦРУ, «что делать с Украиной» / Глава МИД Украины назвал ориентировочные сроки поставок F-16 / Зеленский в бешенстве – отчитал НАТО еще до приезда на саммит альянса / «Ошибочное решение, чреватое последствиями»: Кремль отреагировал на намерение Франции передать Киеву дальнобойные ракеты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,