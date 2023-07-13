Киев ведет переговоры о вывозе из Украины христианских ценностей – СВР

Киевский режим ведет переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о вывозе из Украины христианских ценностей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, которого цитирует пресс-бюро спецслужбы.

По данным СВР, похищение святынь предполагается «оформить», как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих. «По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО», – отметили в СВР (цитата по ТАСС).

По данным спецслужбы, при подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на «хранение» в храмах Константинопольской православной церкви в странах ее присутствия.

«Для придания легитимности грабежу эти объекты должны быть связаны с мировым христианским или непосредственно византийским православным наследием и подходить для экспозиции в церковных зданиях. Речь, в частности, идет о части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области», – уточнили в СВР.

Москва, Андрей Дорофеев

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