Двое «веселых ребят» сожгли в Москве мотоцикл и украли скульптуру лошади в натуральную величину

Столичные полицейские задержали двоих приезжих парней, которые сожгли мотоцикл и украли скульптуру лошади. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленники, находясь на Ореховом бульваре, из хулиганских побуждений подожгли транспортное средство, припаркованное в одном из дворов, после чего скрылись. По предварительным данным, ущерб собственнику составил 180 тысяч рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали одного из них на юго-востоке Москвы, а его компаньона – в Раменском районе Московской области», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные не ограничились поджогом, и украли арт-объект в виде лошади в натуральную величину, установленный на том же бульваре. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей.

В отношении молодых людей в возрасте 19 и 27 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»