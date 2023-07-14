В России заочно предъявлено обвинение экс-министру обороны Украины и двум его подчиненным

Бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку и двум его подчиненным в России заочно предъявлено обвинение за обстрелы городов Донбасса. Об этом стало известно во время оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое провел в Мариуполе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Главе ведомства доложено о результатах расследования преступлений киевского режима. На основании собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему Министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку. В разные периоды времени в 2016, 2019 и 2020 годах указанные лица командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР», – говорится в сообщении пресс-службы Следкомитета.

В СК отметили, что в указанный период в результате преступных действий этих фигурантов погибли 27 мирных жителей и более 100 человек получили ранения.

В мае обвинения были заочно предъявлены экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву.

Бастрыкин в тот период сообщал, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица. По его словам, обвинения предъявляются в том числе представителям высшего командования ВСУ, а также командирам воинских подразделений.

Клава СКР также отмечал, что с 2014 года по май 2023 года его ведомство возбудило более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Фигурантами стали более 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства Украины.

Москва, Андрей Дорофеев

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