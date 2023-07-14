В московском регионе ожидается дождливое потепление

Небольшое потепление ожидается в московском регионе в предстоящие выходные дни. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, показания термометров будут лишь немного ниже климатической нормы, при этом возможны локальные кратковременные дожди.

В субботу, 15 июля, в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Ночью до 15°. В дневное время воздух прогреется в Москве до 22°, по области – до 23°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 16 июля, местами вероятен небольшой дождь. Ночью до 15°. Днем в столице прогнозируется 23...25°, по области 21...26°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На следующей неделе повышение температуры продолжится, но и дожди не прекратятся.

В понедельник, 17 июля, опять возможен местами небольшой кратковременный дождь. Ночью 11...16°, днем 24...29°. Во вторник, 18 июля, ожидается кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем 22...27°.

Москва, Андрей Дорофеев

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