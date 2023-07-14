Эрдоган сообщил о подготовке к встрече с Путиным и общей позиции по «зерновой сделке»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в республику в августе. По его словам, у Анкары и Пекина общие позиции по «зерновой сделке».

«Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина… И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», – цитирует Эрдогана ТАСС.

«Надеюсь, таким образом и благодаря общим позициям с Путиным мы внесем вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран», – отметил президент Турции.

Ранее в Кремле сообщали, что сроки возможного визита президента РФ в Турцию не определены.

Анкара, Светлана Антонова

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