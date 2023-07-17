В Кремле заявили о прекращении «зерновой сделки»

Сегодня «зерновая сделка», предполагающая поставки продовольствия, прекратила свое действие. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», – цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля сообщил, что Москва готова незамедлительно вернуться к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена. «Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», – сказал Песков, отметив, что позиция РФ по зерновой сделке была заявлена еще до атаки на Крымский мост, теракт на нее не повлияет.

Москва, Светлана Антонова

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