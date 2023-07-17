Россия берет паузу: ответственность за срыв зерновой сделки несут США, Британия, ЕС и Канада

Ответственность за срыв зерновой сделки несут США, Британия, страны ЕС, Канада, которые год организуют блокаду поставок зерна и минеральных удобрений из России на мировой рынок. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что поставки зерна на мировой рынок из России были в 3 раза больше, чем из Украины, а поставки минеральных удобрений из России и Белоруссии были примерно в 10 раз больше украинских. «Поэтому рост цен на продовольствие происходит, прежде всего, из-за недопуска зерна и удобрений из России», – подчеркнул Марков.

По его оценке, после прекращения зерновой сделки Москва наверняка возьмет паузу. «Каковы сейчас будут действия России? Никакие особенно. По Зерновой сделке сейчас Россия будет ждать. Как поведут себя другие страны? Как поведут себя шипинговые компании и страховые? Может быть, одного заявления России будет достаточно чтобы они испугались посылать суда в украинские порты и страховать их? А если не испугаются, то вот тогда через пару недель возможны какие-то действия России. Минирование? Пара ударов по портам? Но все это после паузы», – прогнозирует эксперт.

Москва, Светлана Антонова

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