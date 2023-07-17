«Гуманитарно»-террористический коридор закрывается: МИД России констатировал крах лицемерной «зерновой сделки»

Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало официальное заявление о прекращении с 18 июля так называемой «зерновой сделки». Российское внешнеполитическое ведомство констатировало крах договорённостей и уведомило об этом участников соглашения и международные организации, отметив, что шанс восстановить договоренности ещё существует.

В МИД РФ обратили внимание, что итоги реализации гуманитарного соглашения, которое предполагало поставки продовольствия и удобрений для снижения угроз голода и помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, «выглядят неутешительно».

«Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Факты и цифры, что называется, говорят сами за себя. За время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн», – констатировал МИД.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы станут понятными, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto.

«Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций», – отмечается в заявлении.

При этом МИД России указал, в течение года реализации «черноморской инициативы» киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. «По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений в нарушение духа и буквы «черноморской инициативы», – поясняется в заявлении.

В то же время Москва подчеркнула, что Меморандум Россия-ООН «на деле так и не заработал». «Под лицемерные разговоры о нуждах стран глобального Юга и о том, что санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне продолжили «штамповать» свои рестрикции. Только ЕС с июля 2022 г. выпустил пять новых пакетов санкций. Не отстают и американцы с британцами со своими экстерриториальными ограничениями. В результате российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными», – уточнил МИД.

«Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT. Лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение Генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для «дочерней» или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно – по нашим данным, это признают и в Евросоюзе. По сути, нам в очередной раз пытались продать пустое обещание под продление «черноморской инициативы».

Ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения». Вся территория нашей страны объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования до уровня запретительных, а иностранные порты закрыты для доступа наших судов и грузов. Зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. Частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений», – заявил МИД России, обратив также внимание на подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса», что красноречиво свидетельствует о реальных намерениях ООН и Киева.

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл. В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН», – говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что «это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле.

«Если же в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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