«Нас перестали бояться», – эксперт раскрыл причину мощной атаки Запада против России

Главной проблемой в современных международных отношениях и причиной нынешней масштабной антироссийской атаки стало то обстоятельство, что коллективный Запад перестал опасаться России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, в нынешней ситуации наивно полагать, что, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является другом России. «Зерновая сделка» носила сугубо политический характер – аванса в сторону Турции, Эрдогана (со стороны РФ). Безусловно для Эрдогана это очень выгодная история со всех сторон – экономической, политической, какой хотите. Но Эрдоган не считает, что он обязан чем-то России в смысле второго тура президентских выборов. Более того, он совершенно четко понял и выучил урок первого тура президентских выборов в Турции, понимая, кто и как на эти выборы влияет, и что может быть во втором туре. Предполагаю, что между двумя турами у него были интересные разговоры и с друзьями в Британии, которые у него есть, как мы знаем, и через Британию с американскими товарищами, после чего во втором туре он с небольшим трудом, но победил», – пояснил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что последующие за выборами в Турции события подтверждают наивность тех, кто называл Турцию другом России. «Он (Эрдоган) вполне чувствует себя там (на Западе) обязанным, и там у него обязательства. И те обязательства как раз он выполнять должен, они в приоритете. Он выполнил сейчас обязательства и со Швецией и так далее. А здесь (с РФ) он справедливо требует продолжения «зерновой сделки», понимая, что тот уровень зависимости от турецких отношений сегодня для России. То есть, Турция – один из основных хабов сегодня в реализации внешних сношений, в том числе, экономических. Вот и всё – ничего личного, только бизнес», – констатировал он.

«Эрдоган прекрасный торговец, занявший самое бойкое место на стамбульском базаре, и он удачно реализует свой товар, свои возможности, свои услуги. Чего еще и кто еще ждет от Эрдогана, кроме того, что он действует в своих собственных интересах? Это удивительная наивность полагать, что Турция – это ближайший друг, союзник или еще что-то. Такого не было и не будет никогда. Турция – сосед, важная страна в принципе в регионе. Ну, и в сегодняшней ситуации Турция чуть ли не единственный выгодоприобретатель от всего этого шабаша на Украине. И спасибо Эрдогану, что он торговец, а не принципиальный идиот, как некоторые европейские политики», – подчеркнул эксперт.

При этом Мартынов обратил внимание, что ситуация с Турцией является лишь частью кризиса международных отношений, где проблемы России возникли по одной причине – ее перестали бояться. «Есть серьезнейшая проблема в сегодняшнем положении международных отношений. В том смысле, что нас перестали бояться. Весь 20-й век, по крайней мере, вторая половина совершенно точно – война, послевоенный период, формирование Организации объединенных наций, Совета безопасности, и вся архитектура международной безопасности, сложившаяся в послевоенный период, базировалась именно на страхе. Они боялись нас, мы боялись их», – пояснил эксперт.

«Понятно, что это запаковывалось в приличные дипломатические формулы, красивые слова про доверие, цену слова, то, что написано на бумаге – должно быть выполнено и так далее. Но за всеми этими красивыми словами стоял страх взаимоуничтожения. Сегодня этого страха нет как бы ни пытались некоторые сегодняшние видные политические деятели риторически в «телеграмах» распространять разнообразные грозные слова и заявления. Этого критически мало, чтобы страх вернулся», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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