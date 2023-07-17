Прикрытие для терактов: спикер Госдумы раскрыл киевский замысел «зерновой сделки»

Гуманитарный коридор, который создавался для реализации «зерновой сделки», регулярно использовался для прикрытия террористических атак киевского режима. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру крымского полуострова.

«Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершён вновь под прикрытием зернового коридора безопасности. Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак», – подчеркнул глава госдумы в своем телеграм-канале.

При этом Володин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей – жертвой теракта стала семья из Белгородской области: родители погибли, девочка в больнице.

«Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях. Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак», – отметил спикер Госдумы, обратив внимание, что «зерновая сделка» не работала» – обязательства в отношении России не выполнялись, и лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам.

Москва, Светлана Антонова

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