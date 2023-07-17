Синоптики обещают Москве скорое дождливое похолодание

В московском регионе ожидается очередное похолодание и дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода начнет меняться уже со вторника.

18 июля возможен ночью местами небольшой дождь при температуре до 18°. В дневное время ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня вероятна местами гроза. При этом воздух прогреется в Москве до 25...27°, по области – 23...28°.

В среду, 19 июля, ночью прогнозируется дождь – местами сильный. Также ожидается роза, град. В ночное время температура составит до 15°, днем – в Москве не выше 20°, по области – до 22°. Ветер западный 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

В четверг, 20 июля, вновь возможны дожди при порывистом ветре до 15 местров в секунду. Ночью прогнозируется до 14°, днем – до 22-23°.

В конце недели прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 9...14°, днем 18...23°.

Москва, Светлана Антонова

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