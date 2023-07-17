Эксперты назвали основную проблему во внешней политике России

Внешнеполитические действия России носят реактивный характер, не предусматривающий стратегическое планирование. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной российско-турецким отношениям. По оценке экспертов, действия Москвы в отношении Анкары могли бы быть более жесткими.

В частности, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков считает, что надо «прекратить удивляться» – действия Турции всегда «в интересах находящегося у власти клана Эрдогана со всеми вытекающими последствиями» в условиях разрушенной системы доверия и договоренностей.

«Новая система договоренностей и мер доверия может возникнуть только с трансформацией системы международных отношений. Система должна претерпеть радикальные изменения и сформироваться заново. Мы сейчас находимся на стадии перехода между системами. А во время перехода между системами чаще всего идут конфликты и войны, а совершенно не договоренности и доверие. Так было всегда на протяжении истории, так есть и сегодня – договоренности и доверие могут быть ровно на один шаг. Простейший пример – турецкие коллеги используют термин «дорогой друг, брат», что свойственно для многих стран Востока. Но это совершенно не значит, что этот человек является для тебя другом или братом. Не нужно на это вестись. Это очень наивно, потому что доверие в целом в системе международных отношений маловероятно, тем более – дружба и братство. В системе международных отношений есть национальные интересы и ценности. Это то, что действительно существует», – пояснил он.

Как полагает эксперт, остановка зерновой сделки – «бесспорно, один из способов давления на Турцию». «Главное – не переборщить с кнутом точно так же, как не переборщить с пряником. Принципиально важно понимать, что мировая политика – это не про радикальное давление, потому что радикальное давление приводит к конфликту, войне. Мировая политика – она про поиск договоренностей, точек сопряжения. С Турецкой республикой худо или бедно нам удавалось это сделать. Наша дипломатия была достаточно успешна на турецком треке до сих пор, хотя, конечно, есть какие-то вопросы. В том числе, на данном этапе есть вопросы о том, что можно было бы где-то действовать более жестко», – отметил Аватков.

Руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики, профессор НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов со своей стороны обратил внимание на реактивный характер дипломатических действий Москвы. «В чем изъян нашей политической линии на протяжении десятилетий – это реактивный характер наших действий: что-то произошло – мы начинаем реагировать, не произошло – мы думаем. Так нельзя. Например, на турецком направлении. У них тоже есть целый ряд озабоченностей. Есть обращения к нам со стороны национальных меньшинств, курдского населения. Мы, как правило, внимательно рассматриваем, но берем все-таки за основу разъяснение, которое мы получаем от турецкой стороны. Тут есть поле, чтобы повнимательней посмотреть на все эти вещи. Иногда бывают самые неожиданные сочинения в наших интересах. Могу сослаться на наши контакты, которые мы ведем по ближневосточной тематике с американцами. Американцы сами нелегально находятся на территории Сирии, но они смотрят отрицательно на планы Турции по дальнейшей эскалации и так далее. Мы с ними в этом плане сходимся. Могут быть неожиданные такие сочинения, которые были бы болезненны для Турции», – полагает он.

«Турецкая сторона не должна исходить из того, что мы реагируем на ее действия, и всё. Но у нас тоже есть какая-то встречная повестка дня, и мы должны тоже ее внимательнейшим образом в связи с создавшейся ситуацией проанализировать, и подумать, как с Турцией в целом строить повестку дня, в том числе по тем вопросам, по которым у Турции есть проблемы», – заключил Бакланов.

Москва, Мария Соколова

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