Зона военных действий: Кремль предупредил о рисках для продолжения «зерновой сделки» без России

Маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий, что создает риски для попыток продолжить реализацию «зерновой сделки» без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя предложение Киева Анкаре продолжить «зерновую сделку» без участия России, представитель Кремля подчеркнул, что «без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски». «Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий», – сказал Песков (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что, «если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться». «Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», – добавил он.

Вместе с тем Песков назвал бессовестной позицию европейских стран, которые не выполнили условия «зерновой сделки». «В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина Гутерриша и ООН», – сказал Песков журналистам, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из «зерновой сделки».

«Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово «бессовестный» абсолютно применимо для европейских стран», – констатировал представитель Кремля.

В то же врем Песков подтвердил намерение России бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны. «Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, и эти контакты продолжатся на предстоящем форуме Россия-Африка», – сказал он.

Пресс-секретарь главы государства также уточнил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует общаться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по тематике «зерновой сделки».

Москва, Светлана Антонова

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