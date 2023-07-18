Гроза, град и ураганный ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Москве во второй половине дня ожидается резкое ухудшение погодных условий – местами прогнозируются ливни, гроза и град с порывистым ветром до 20 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовал московский главк МЧС. По данным ведомства, ненастье может затянуться до 11:00 завтрашнего дня.

Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков, а ветер в ночные часы может достигать 25 метров в секунду.

«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад», – уточнили в мэрии.

Москва, Светлана Антонова

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