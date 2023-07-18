В Москве за час выпало более четверти месячной нормы осадков

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм), САО (21 мм)», – уточнили в ведомстве.

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По данным синоптиков дожди в московском регионе продлятся до 11:00 19 июля. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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