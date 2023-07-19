В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Прирост осадков на главной столичной метеостанции на ВДНХ с 14:00 вторника до 9:00 среды достиг 38 мм, что составляет 45% месячной нормы, которая для июля составляет 84 мм, передает «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро Москвы.

Как отмечается, сильнее всего дожди были в Зеленограде, где уже к 6:00 среды выпало 43 мм осадков.

По данным экстренных служб, к утру из-за ливней и ветра в городе упало около 70 деревьев, пострадали полсотни машин. С утра закрыты городские парки и зоопарк.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди в столице стихнут к полудню. Температура воздуха днем не превысит 17-19 градусов, ветер может усиливаться до 18 м/с.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»