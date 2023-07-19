В Москве обезврежена преступная группа, торговавшая по всей России дорогими контрафактными лекарствами

Правоохранительные органы задержали шестерых участников преступной группы, которые продавали незарегистрированные в России лекарственные препараты.

По данным Следственного комитета, не позднее апреля 2021 года злоумышленники объединилась в состав организованной преступной группы в целях ввоза и сбыта на территории РФ недоброкачественных лекарственных средств стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей.

По оперативный информации МВД, препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Оптовую и розничную продажу злоумышленники вели с помощью рекламы в Интернете, социальных сетях и мессенджерах. Заказы направлялись через службы доставки во все регионы России.

Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области признал препараты недоброкачественными. В ходе следствия назначены необходимые судебные экспертизы.

В МВД также уточнили, что на территории Московского региона, Владимирской области и в городе Владивостоке полицейскими проведены обыски. Изъято свыше 500 упаковок медикаментов, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере). В рамках расследования установлена причастность 6 лиц, которым в настоящее время предъявлено обвинение.

Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим – в виде запрета определенных действий, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Светлана Антонова

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