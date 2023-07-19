Министр спорта РФ назвал «недопустимым» поведение Исинбаевой

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин подверг критике заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По его словам, подобное отношение к России и воинскому званию недопустимо.

«Недопустимо так относиться к воинскому званию и событиям, которые происходят в стране. Необходимости публичного осуждения нет, но каждый гражданин, любящий свою страну, отрицательно относится к таким заявлениям», – сказал Матыцин (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что названный в честь Исинбаевой стадион переименуют после того, как она переехала в Испанию и назвала себя «человеком мира». «Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. В республике много достойных спортсменов и настоящих патриотов, чье имя может носить стадион», – заявил Меликов.

Напомним, 17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете, поскольку оснований для отстранения не найдено. При этом Исинбаева заявила, что звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, является «номинальным».

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.

Москва, Мария Соколова

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