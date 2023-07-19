«Мы будем тверды»: Польша категорически отказалась от украинского зерна

Власти Польши готовы самостоятельно запретить ввоз зерна из Украины, если Еврокомиссия не продлит действующие ограничения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной.

«Сейчас мы стоим перед дилеммой. Через неполные два месяца в соответствии с решением Европейской комиссии нужно снова открыть границы – 15 сентября. Я хочу ясно сказать: мы не откроем этой границы», – сказал Моравецкий, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Или Европейская комиссия согласится на выработку общего регулирования, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами. Мы будем тверды, будем решительны, и мы точно будем защищать польского фермера», – подчеркнул он.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии подчеркивалось, что проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней.

Варшава, Светлана Антонова

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