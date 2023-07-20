Дело об экстремизме: прокурор просит отправить Навального в колонию на 20 лет

Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова в комментарии ТАСС.

Как сообщается, гособвинитель потребовал признать Навального виновным по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Предполагается, что приговор огласят на территории колонии во Владимирской области 4 августа.

Напомним, ранее Мосгорсуд принял решение провести в закрытом режиме в связи с угрозой провокаций. Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова* (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова* (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе – в отношении Любови Соболь* (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова* (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, которая была направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов* и Волков*. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов), а также коммерческие организации, которые были структурными подразделениями сообщества.

* – лицо признано в РФ иноагентом

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»