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Пятница, 21 июля 2023, 14:00 мск

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Десятки тысяч потерь: Путин констатировал истощение украинского контрнаступления

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин констатировал попытки киевского режима перейти в контрнаступление в зоне специальной военной операции. Выступая сегодня на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России, глава государства заявил о десятках тысяч потерь с украинской стороны, но при этом дал понять, что Запад в лице США ещё пытается действовать в логике затягивания конфликта.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов – во всяком случае пока – нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наёмников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – подчеркнул Путин.

По его словам, командование специальной военной операции действует профессионально. «Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хвалёная западная, якобы неуязвимая техника – горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства», – сказал президент РФ.

В то же время глава государства признал, что «западное вооружение можно ещё дополнительно поставить и бросить в бой, что «наносит нам определённый ущерб и затягивает конфликт». «Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причём большие ресурсы и время», – отметил он.

«А главное, в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек. И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и сёлам Украины, действующему режиму всё труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается. У людей на Украине всё чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – заявил Путин.

По его словам, в Европе также меняется общественное мнение меняется, но США провоцируют затягивания украинского конфликта.

«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную «шкуру» и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы», – подчеркнул глава государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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