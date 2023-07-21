Выходные в московском регионе будут облачными и дождливыми

В московском регионе в ближайшие дни сохранится облачная и дождливая погода с температурой воздуха ниже нормы. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самым холодным днем станет предстоящий понедельник.

«Завтра в Москве комфортный день, температура все равно будет на 1 – 1,5 градуса ниже нормы, но комфортный день, днем плюс 22 – плюс 24 градуса, по области до 25. Переменная облачность, по области небольшой дождь, в Москве осадков не ожидается. В воскресенье резкое изменение, понижение температуры, максимальные значения – плюс 19 – плюс 21 градус и кратковременные дожди, которые захватят большую часть Москвы. И условия для грозы в отдельных районах, при грозе порывы ветра до 15 м/с», – отметил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По словам синоптика, в понедельник понижение температуры продолжится. «Предстоящий понедельник оправдает утверждение о том, что он день тяжелый, это будет самый холодный день на предстоящей неделе. Понижение температуры до плюс 17 – плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ночью еще будут осадки, но днем уже небольшие кратковременные осадки. Температура на 3,5 градуса ниже нормы», – уточнил он.

Со вторника и до конца рабочей недели температура в столичном регионе будет в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов, что все равно будет на 1,5-2 градуса ниже нормы. При этом течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди.

Москва, Светлана Антонова

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