Дефицита продовольствия и удобрений в мире не будет, если Запад перестанет препятствовать выходу российских товаров на международный рынок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Недавно были озвучены цифры нашего урожая в этом году и нашего потенциала для экспорта. Они очень внушительные. И надо прекрасно понимать, что если то, что сказал господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен, господин [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель о том, что все это не затрагивается, все это можно выпускать на рынок, – если все это будет исполнено, то вообще проблемы нехватки продуктов питания не будет. Тем более не будет проблемы с удобрениями. Но этого же не происходит», – цитирует Вершинина ТАСС.

По мнению замминистра, западные рестрикции в отношении российских поставок продовольствия незаконны. «Нам говорят, что нет санкций по тому, что касается экспорта сельхозпродукции и удобрений. А они есть на самом деле», – констатировал заместитель министра иностранных дел РФ.

Напомним, 17 июля Кремль объявил о завершении так называемой «зерновой сделки». Причиной для такого решения стало не выполнение Западом российских условий, в результате чего беднейшие страны получили мизерное количество продовольствия. В ответ противники России безосновательно заявили, что Москва якобы провоцирует глобальный продовольственный кризис.

Вершинин подвердил, что продление «зерновой сделки» возможно, если Запад выполнит условия России.

Москва, Светлана Антонова

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