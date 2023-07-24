В московском регионе ожидается влажное потепление

В конце рабочей недели в московском регионе ожидается жаркая погода. При этом дождливая погода сохранится, прогнозирует Гидрометцентр России.

Повышение температуры воздуха будет заметно уже во вторник, 25 июля. В дневное время в Москве ожидается 23...25°, по области – 21...26°. Вероятность осадков сохранится.

В среду, 26 июля, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ночью прогнозируется до 18°, днем – до 25-27°. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг, 27 июля, местами снова возможен небольшой дождь. Ночью ожидается до 18°. Днем в Москве 27...29°, по области 26...31°. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В пятницу, 28 июля, вероятен кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 16...21°, днем 27...32°. В субботу, 29 июля, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью 14...19°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

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