Российская оборонка резко нарастила выпуск средств поражения – Мантуров

Месячный объем ежемесячного производства средств поражения в России превышает объемы выпуска за весь минувший год. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», – цитирует его слова РИА «Новости».

Мантуров уточнил, что практически все предприятия выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. «Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями», – отметил министр.

Москва, Светлана Антонова

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