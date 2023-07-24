Предстоит «опасное десятилетие»: в мире формируется конфликтное пространство на почве суверенитета

Для всех стран мира ближайшие 10 лет будут очень опасными с угрозой серьёзных конфликтов на фоне попыток государств по укреплению собственного суверенитета, считает глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его оценке, речь идет даже о тех странах, которые сейчас активно вмешиваются в дела других государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Сегодня многие государства мира защищают свой суверенитет. Это касается как стран, которые чувствуют себя ущемленными, так и тех стран, которые на самом деле даже активно вмешиваются в дела других… Обостренному восприятию проблем суверенитета способствуют старые политические конфликты, которые сохранились с 20-го века и на самом деле продолжаются до сих пор», – пояснил Чеснаков.

Политолог обратил внимание, что «очень остро» тема вмешательства встала во времена американских выборов 2016 года. «Впервые, сначала использовав эту тему для внутриполитической борьбы, США столкнулись с тем, что это нужно как-то прорабатывать – как-то отвечать не с точки зрения вмешательства, а с точки зрения обобщения, потому что во многих странах эта американская дискуссия, которая действительно первоначально воспринималась как внутриамериканская, заставила задуматься: а что же происходит в наших электоральных делах? После этого были созданы специальные органы в ряде стран. Австралия, Канада, Франция, Великобритания – это страны, которые вынуждены были обращать внимание на проблемы защиты суверенитета и предотвращения попыток вмешательства в электоральные процедуры», – констатировал он.

«Кстати, неделю назад, 11 июля, в Великобритании был принят акт, согласно которому криминализируются попытки вмешательства в электоральные процессы вплоть до наказания 14 лет в тюрьме. И это несмотря на то, что некоторые совсем недавно говорили, что это проблема надуманная и она не существует. Это доказательство, что проблема действительно существует», – подчеркнул эксперт.

Как отметил Чеснаков, технологии вмешательства будут становиться «всё тоньше и усложнятся». «В какой-то мере это будет напоминать борьбу между программистами и хакерами, когда страны будут воспринимать подобного рода инструменты как мягкую войну. Второе. Будет уточняться и ужесточаться законодательство. Я говорил о Великобритании, но уверен, что это будет касаться и других стран. Это будет касаться и Канады, и России, и Франции. И хотел бы обратить внимание на опыт других стран, как на доказательство того, что действительно эта проблема будет усиливаться», – уточнил он.

Как полагает эксперт, будет ужесточаться также электоральный процесс, в том числе, и в России. «Приближаются выборы, и мы уже неоднократно ловили некоторых представителей ряда стран на попытке вмешательства в электоральные процессы в России. Это было относительно чиновников и так называемых общественников, которые потом, как выясняется, финансируются из госструктур. Вот эта тема тоже будет восприниматься довольно остро, потому что общественные организации, общественность во многом воспринимает деятельность власти и процесс формирования власти как ту часть своей работы, которая является их как бы сердцевиной и их важной задачей. Будут предприняты ряд шагов по ужесточению внутренних политических процессов и электоральных процедур. Это касается как России, так и других стран», – прогнозирует политолог.

«В ближайшее десятилетие тема защиты суверенитета и попыток вмешательства во внутренние дела будет усиливаться и, может быть, даже приведет к серьезным конфликтам. Это следующее десятилетие будет рисковым и очень опасным. Эта тема будет продолжать усиливаться как в риторике, так и в реальных политических процессах», – заключил Чеснаков.

Москва, Мария Соколова

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