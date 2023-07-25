Дождь, гроза и шквалистый ветер: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, с 20:00 ожидается дождь, местами сильный. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В Подмосковье, согласно прогнозам синоптиков, ненастье начнется сегодня ориентировочно после 19 часов. Погодное предупреждение будет действовать до 11:00 25 июля.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют соблюдать осторожность.

Москва, Светлана Антонова

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