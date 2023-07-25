Власти Москвы утвердили тарифы для проезда по МЦД-3

Московские власти утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Согласно принятому решению, как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны:

«Центральная» – станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету «Кошелёк» карты «Тройка» – 50 рублей.

«Пригород» – станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки – 65 рублей.

«Дальняя» – станции от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза, стоимость разовой поездки – 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны «Пригород».

При поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

Как пояснил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны «Пригород», к примеру, стоимость поездок сократится почти в 4 раза: сейчас они платят 30-180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год.

Предполагаются также льготные проездные билеты для учащихся. К сентябрю для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция «заморозки» на 14 дней.

Собянин уточнил, что третий диаметр МЦД будет запущен в эксплуатацию в ближайшие недели.

Москва, Светлана Антонова

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