Российская армия перешла в контратаку на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, освобожден населенный пункт Сергеевка, а общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника.

Вместе с тем в районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение, после чего перешли в контратаку и стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ.

В то же время подразделениями группировки войск «Центр» отражены четыре атаки противника в районах Невского, Нововодяного в ЛНР и Торского в ДНР. Вблизи населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

При этом в районах Торского в ДНР и Новолюбовки в ЛНР уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком и Южно-Донецком направлении российские войска успешно отразили 12 атак противника. На Запорожском направлении была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Огневые удары нанесены по подразделениям ВСУ на Купянском и Херсонском направлениях. Общие потери ВСУ в этих зонах специальной военной операции составили более 500 боевиков.

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области, а в Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Также нанесен удар по пунктам управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Первомайского и Торского в ДНР.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 22 украинских беспилотника.

Москва, Светлана Антонова

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